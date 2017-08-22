Çiğ Sütte Antibiyotik Kalıntısı ve Önemi toplantısı
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KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, Kofçaz ilçesinde Çiğ Sütte Antibiyotik Kalıntısı ve Önemi konulu toplantı düzenlendi.
Gıda ve Yem Şube Müdür Vekili Taner Akçakaya, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimleri Mustafa Karataş ve Orhan Biricik'in katıldığı, aynı şubeden Veteriner Hekim Filiz Sezer'in "Çiğ Sütte Antibiyotik Kalıntısı ve Önemi" konusunda sunum yaptığı toplantı, Kofçaz ilçesindeki süt üreticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Toplantıda sunum yapan Veteriner Hekim Filiz Sezer, Kofçaz ilçesindeki yetiştiricilerimize bilinçli antibiyotik kullanımı, antibiyotikli sütlerin tüketilmemesi, çiğ sütte oluşabilecek antibiyotik kalıntılarının insan sağlığı üzerine etkileri ve sütten elde edilen ürünlerde meydana gelebilecek olumsuzluklar ile ilgili bilgiler aktardı.
Toplantıda ayrıca, şube müdürleri ve veteriner hekimler, üreticilerin aklına takılan diğer konularla ilgili sorduğu soruları cevapladı.
(MA-MEF-Y)
22.08.2017 11:57:52 TSI
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