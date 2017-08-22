YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çiğ Sütte Antibiyotik Kalıntısı ve Önemi toplantısı

Çiğ Sütte Antibiyotik Kalıntısı ve Önemi toplantısı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, Kofçaz ilçesinde Çiğ Sütte Antibiyotik Kalıntısı ve Önemi konulu toplantı düzenlendi.

Gıda ve Yem Şube Müdür Vekili Taner Akçakaya, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimleri Mustafa Karataş ve Orhan Biricik'in katıldığı, aynı şubeden Veteriner Hekim Filiz Sezer'in "Çiğ Sütte Antibiyotik Kalıntısı ve Önemi" konusunda sunum yaptığı toplantı, Kofçaz ilçesindeki süt üreticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda sunum yapan Veteriner Hekim Filiz Sezer, Kofçaz ilçesindeki yetiştiricilerimize bilinçli antibiyotik kullanımı, antibiyotikli sütlerin tüketilmemesi, çiğ sütte oluşabilecek antibiyotik kalıntılarının insan sağlığı üzerine etkileri ve sütten elde edilen ürünlerde meydana gelebilecek olumsuzluklar ile ilgili bilgiler aktardı.

Toplantıda ayrıca, şube müdürleri ve veteriner hekimler, üreticilerin aklına takılan diğer konularla ilgili sorduğu soruları cevapladı.

(MA-MEF-Y)



22.08.2017 11:57:52 TSI

NNNN

