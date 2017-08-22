Çaykur Rizespor'dan Başkan Kasap'a ziyaret
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Bayram Ali Sarı
RİZE (İHA) - Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap'ı makamında ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde başkanlık görevini devralan Yardımcı, kurum ziyaretleri kapsamında Rize Belediye Başkanı Kasap'ı da ziyaret etti. Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, başkanlık görevinin hayırlı olması dileklerinde bulunarak, şehirde birlik ve bütünlük içerisinde Çaykur Rizespor'a destek olmak istediklerini söyledi.
Başkan Yardımcı da, şehrin bütün dinamiklerini içine alarak ve takım olarak çok mücadele ederek yollarına devam etmek istediklerini ifade etti.
Ziyaret karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.
(BAS-OK-Y)
22.08.2017 12:00:08 TSI
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