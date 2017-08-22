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Yakutiye Gençlik Kolları Başkanı Mesut Abuşoğlu, Betül Maraş ile dünya evine girdi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - AK Parti Yakutiye Gençlik Kolları Başkanı Mesut Abuşoğlu, Betül Maraş ile dünya evine girdi.

Çiftin nikâhını kıyan Yakutiye Belediye Başkanı Yüksek Mimar Ali Korkut, Çifte bir ömür boyu mutluluk dilerken, katılım sağlayan diğer protokol üyeleri de, Başkan Abuşoğlu ve hayat arkadaşına bir ömür ilahi saadetle yaşamalarını ve hayırlı evlatlar yetiştirmelerini temenni ettiler.

Düğüne AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, teşkilat mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

(ERZ-Y)



22.08.2017 12:01:11 TSI

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