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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Trabzon'daki yatırımları inceledi



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TRABZON (İHA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerin bir kısmını yerinde inceledi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya beraberindeki Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Ayşe Sula Köseoğlu ve AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile birlikte Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Daha sonra beraberindekilerle Gülcemal Sahil Dolgu, Trabzon Botanik, Zağnos Kentsel Dönüşüm ve Meydan Parkı'nda yapılan çalışmaları yerinde gören Kaya, hizmetleri takdir ettiğini belirterek, Gülcemal Projesi'nin bir an önce bitirilmesini istedi. Ziyaret ettiği bölgelerde vatandaşlarla sohbet eden Kaya, Trabzon'un son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğini dile getirerek, "Kadim şehrimizin geçmişten bugüne ve geleceğe taşınmasında, özellikle tarihi eserlerin restorasyonu, şehrin tanıtılması ve marka şehre dönüştürülmesindeki gayretlerin ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyor ve tüm personeline teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Kaya, Trabzon programında Şehit Eren Bülbül'ün ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

(OK-ÖS-Y)



22.08.2017 12:07:34 TSI

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