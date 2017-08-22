Jandarma ekipleri uygulamalarına devam ediyor
Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamada çok sayıda aranan kişiyi yakalarken, tabanca ve tüfek ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yaptıkları umuma açık yerler ve yol kontrol uygulamasında , çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakaladı. Yapılan uygulamalarda ayrıca 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 15 adet mermi, yakalama kaydı bulunan 8 araç yakaladı. Ekipler ayrıca içkili mekanlarda yaptıkları aramada ise 12 adet bandrolsüz şişe kaçak içki ele geçirdiği belirtildi.
(RŞ-İÇ)
22.08.2017 12:09:24 TSI
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