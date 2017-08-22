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Ortacalı miniklerden okul harçlığı standı



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde çocuklar, ailelerinin bahçesinden topladıkları incirler ile el yapımı ayna ve bileklikleri satarak okul harçlıklarını çıkarıyor.

Gölbaşı mahallesinde, ilkokul öğrencileri Gözde Yalçın (8) ve Doruk Çotur (10) bahçelerinden topladıkları incirlerin yanı sıra el yapımı ayna ve bileklikleri yol kenarında kurdukları stantta satarak, okul harçlıklarını biriktiriyor. Yoldan geçenler hem incirlerin tadına bakmak hem de çocuklara destek olmak için alışveriş yapıyor.

Çocuklar, incir ve el yapımı ürünlerini satarak okul harçlıklarını çıkarttıklarını belirterek, kendilerini destek olanlara teşekkür ettiklerini ifade ettiler. Vatandaşlar ise küçük yaşta gösterdikleri girişimcilikten dolayı çocukları takdir ettiklerini belirtiyorlar.

(CC-MB-Y)



22.08.2017 12:09:32 TSI

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