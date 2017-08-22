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Başkan Baran Kışladüzü Mahallesi'nde incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrası üst yapı çalışmalarını başladığı Kışladüzü Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İSU tarafından alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrası bölgeye inceleme için gitmiş, yapılacak çalışmaları denetlemişti. Vatandaşların dar sokak için 'merdiven' isteği sonrasında ise üst yapı çalışmaları sırasında bu isteklerinin yerine getirileceği sözünü vermişti. Başkan Baran, dün üst yapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Başkan İsmail Baran'ı bölgede gören vatandaşlar, verdiği sözü tutmasından dolayı teşekkür ederek, "Merdiven yapılsın istemiştik, sizde söz vermiştiniz. Gerçekten sözünüzü tuttuğunuz için teşekkür ederiz. Yapılan çalışmalardan memnunuz" ifadelerini kullandı.

(UK-İÇ)



22.08.2017 12:09:50 TSI

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