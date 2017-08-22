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Sumudica'nın keyfi yerinde

22 Ağustos 2017 Salı, 12:07
Sumudica'nın keyfi yerinde
Sumudica'nın keyfi yerinde

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kendi saha ve seyircisi önünde ligdeki ilk galibiyetini alan Kayserispor'un Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın keyfi yerinde.
Göztepe galibiyeti sonrasında kendi sahasında ağırlayacağı Osmanlıspor hazırlıklarına Kadir Has Tesisleri'nde başlayan sarı-kırmızılı takımın Teknik Direktörü Marius Sumudica, antrenman sahasına teknik ekibiyle birlikte futbolculardan önce geldi. Teknik ekibi ile sohbet eden tecrübeli teknik adamın elindeki kronometreyi sallayarak ve mutlu bir şekilde hareket etmesi, "Sumudica'nın keyfi yerinde" yorumlarının yapılmasına neden oldu.
Kayserispor, kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı Göztepe maçından ligdeki ilk galibiyetini almıştı.
(AÖ-Y)

22.08.2017 12:10:01 TSI
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