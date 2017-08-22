Binanın çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
(Fotoğraflı)
Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaat çalışması yapılan bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın, İzmit Turan Güneş Caddesi üzerinde inşaatı çalışması yapılan bir binanın çatı katında meydana geldi. Yangını gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın inşaat çalışması esnasında çatıda bulunan molozların arasındaki elyafların tutuşması sonucu meydana geldiği belirtildi.
(UK-İÇ)
22.08.2017 12:10:13 TSI
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