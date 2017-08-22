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Müftü Hüseyin Hazırlar, 'kurbanlarımız kardeşliğimiz için' kampanyasına destek istedi



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Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, vatandaşlardan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen vekalet yolu ile kurban kesim organizasyonuna destek istedi.

Bu yıl, 'kurbanlarımız kardeşliğimiz için' kampanyası çerçevesinde Kütahya olarak bu kampanyaya destek verilmesi çağrısında bulunan Müftü Hazırlar, geçen yıl Kütahya il geneli olarak bin 196 hisse ile vekaletle kurban organizasyonuna katılım gerçekleştiğini, bu yıl ise Kütahya olarak geçtiğimiz yılın üzerinde bir rakamla katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının bu organizasyonunun önemine dikkat çeken Müftü Hazırlar, Diyanet İşleri Başkanlığının dünyanın yedi kıtasında insanlığa hizmet götürdüğünü dile getirdi. Hazırlar, "Diyanet uluslararası vizyonu olan, küresel ölçekte hizmet yürüten, kendisine destek olan Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte insanlığa umut olmuş, mazlum coğrafyanın umut bağladığı bir teşkilata dönüşmüş durumdadır" dedi.

Müftü Hazırlar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı ile dünyanın yedi kıtasında insanlığa hizmet götürüldüğünü, dini, ırkı, memleketi fark etmeksizin her daim mazlumun, mağdurun yanında yer alan Diyanet Vakfının küresel ve evrensel bir iyilik hareketi olduğunu bildirdi.

Vatandaşların vakıf aracılığıyla güven duyabilecekleri bir şekilde kurban ibadetini yerine getirmelerinin mümkün olduğunu ifade eden Müftü Hazırlar, imkanı olan tüm vatandaşların Diyanet Vakfının aracılığıyla gerçekleştirilen bu kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Müftü Hazırlar, "Vekaleten verilen kurbanlarla ilgili olarak 'Bu sadece bir kurban değil, kurbanın ötesinde çok önemli bir kardeş dokunuşudur. Şunu unutmayalım, kurban organizasyonuna iştirak etmek, sadece mazluma, mağdura et göndermek değildir. Anadolu coğrafyasındaki milletimizin çok farklı coğrafyalara uzattığı bir merhamet eli, bir vicdan sesidir. Farklı diyarlardan da memleketimize dönen bir dua ve muhabbettir, kurulan bir köprüdür" diye konuştu.

Müftü Hazırlar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının ortaklaşa yürüttüğü yurt genelindeki vekaletle kurban organizasyonuna da değinerek, '2017 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu'yla yurt dışında 135 ülkede 400 noktada, yurt içinde ise 275 noktada vekaletle kurban kesimi yapılacağını kaydetti.

Hazırlar, 2016 yılında yaklaşık 240 bin hisse kurbanın dağıtımını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanlığının, '2017 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu' kapsamında 275 bin hisse kurbanın kesim ve dağıtımını yapmayı hedeflediğini dile getirdi.

Hazırlar, Vekaleten kurban bağışında bulunmak isteyenler, Türkiye Diyanet Vakfının resmi web sayfası www.diyanetvakfi.org.tr adresinden online bağış olarak, PTT şubeleri, İl ve ilçe Müftülükleri ile Diyanet Vafkı şubeleri veya bulundukları mahalledeki din görevlileri aracılığıyla 1 Eylül'e kadar bağışta bulunabilecek. Kurban bedeli yurt içinde 850 lira, yurt dışında ise 600 lira olarak belirlendi. (EFE)



22.08.2017 12:10:24 TSI

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