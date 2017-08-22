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İzmit'te çöp konteynerleri yıkanıyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından şehir genelindeki çöp konteynerleri yıkanıyor.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde 7 binden fazla metal ve plastik çöp konteynırı bulunduğunu belirterek, "Belirli bir program çerçevesinde konteynerler mikrop çoğalmalarının önüne geçmek için yıkanıyor. Günlük ortalama 50-60 konteyneri yıkanıp herhangi bir aksama olmadan yerine koyuluyor. Bazı konteynerler yıkama aracıyla bulundukları yerlerde dezenfekte edilirken bazıları da şantiyeye getirilerek burada temizleniyor. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın talimatlarıyla havaların ısınmasıyla birlikte konteyner yıkamalarını daha da sıklaştırıldı" dediler.

Yetkililer, vatandaşlardan çöplerini ağzı poşet içinde konteynerlere atmalarını da istediler.

(UK-İÇ)



22.08.2017 12:10:58 TSI

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