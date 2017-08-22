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Kartepe Belediyesi hizmet binasında sona yaklaşıldı



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - 2016 Ağustos ayında temeli atılan Kartepe Belediyesi yeni hizmet binası inşaatında sona yaklaşıldı. Yapılan çalışmaları Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez yerinde inceledi.

Kartepe'ye değer katan projeler arasında yer alan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilecek Kartepe Kent Merkezi Projesi kapsamında belediye hizmet binasının da 2018 yılında hizmete geçmesi planlanıyor.

Sık sık inşaat alanında incelemelerde bulunan ve en ince detaylar ile ilgilenen Başkan Üzülmez, "Kartepemiz sürekli değişen ve gelişen bir dönüşüm içerisinde. Bu değişime ayak uydurmak için hizmet binamızı da gelişen teknolojinin fonksiyonelliği ile dizayn ediyoruz. Amacımız hemşehrilerimize en hızlı, doğru ve verimli hizmet üretebilmektir" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in yakından takip ettiği yeni hizmet binasının tabanı 2 bin 205 metre kare, toplamda 11 bin 324 metre kare olacak. Toplamda 104 odanın yer aldığı binada bodrum + 4 kat olarak hizmet verecek. Belediye hizmet binası içerisinde bütün idari birimler yer alacak. Kapalı otopark, yemekhane, meclis grup odaları, 150 kişilik meclis salonu, iki adet ibadethane de bulunacak.

(UK-İÇ)



22.08.2017 12:11:29 TSI

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