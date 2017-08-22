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Domuzlara karşı saç varilli önlem



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çiftçilikle uğraşan Ahmet Tuncay, domuzların mısır, kavun ve karpuz ekili alanlara zarar vermesi üzerine nöbet tuttuğu gece süresince silah yerine demir çekiç ile saç varile vurarak çıkan sesten korkan domuzların ekili alanlarına zarar vermesini önlüyor.

Yaklaşık 50 yıldan beri çiftçilik yaptığını söyleyen Ahmet Tuncay, "İlçenin 2,5 kilometre dışında Bağlaryanı mevkiinde kavun, karpuz ve üzümden oluşan yaklaşık 20 dönüm ekili alan bulunuyor. Son günlerde domuzların özellikle mısır, kavun ve karpuz tarlalarına zarar vermesi üzerine geceleri nöbet tutmaya başladım. Domuzları kaçırmak için çevreye astığımız ilaçlı bez parçaları da fayda etmedi.Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine gece nöbeti esnasında demir çekiç ile saç varile vurarak çıkan yüksek sesten korkan domuzların arazime yaklaşmasını önlüyorum. Artık nöbet süresince tüfek taşımam da gerekmiyor. Ara sıra traktöre binerek ekili alanların çevresinde geziniyorum. Her gece yaklaşık 8 saat nöbet tutuyor ve bu nöbete ürünlerin hasadına kadar devam etmek zorundayım. Çünkü benim geçimim çiftçilikten. Domuzlar her yıl bizlerin ekili alanlarına çok büyük zarar vermektedirler. Yetkililerden çiftçilerin ekili alanlarını domuzlara karşı koruması için tedbir almalarını istiyoruz" diye konuştu.(MA-EFE)



22.08.2017 12:12:02 TSI

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