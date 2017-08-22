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Antik kent projesi tamamlandı

22 Ağustos 2017 Salı, 12:10
Antik kent projesi tamamlandı
Antik kent projesi tamamlandı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Avrupa Birliği (AB) ofisi tarafından yürütülen, Antik Kent Projesi tamamlandı. Projenin kapanış toplantısı 24 Ağustos tarihinde Konuralp Arkeopark alanında yapılacak.
Yaklaşık iki yıl önce başlatılan, Konuralp 'Antik Tiyatro' da çevre düzenlemesi ve Arkeopark yapılmasının amaçlandığı projenin sonuna gelindi. Proje süresi içinde Konuralp'de Antik Tiyatro ve çevresinde sokak sağlıklaştırması ve çevre düzenlemesi yapıldı. Ayrıca Seramik atölyesi oluşturuldu ve sertifikalı kurslar verildi. Yine proje kapsamı içinde turizmin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bölgedeki turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması amaçlanarak buna ilişkin çalışmalar gerçekleştirildi. Bu projeyle birlikte Konuralp (Prusias ad Hypium Arkeopark) açılış toplantısı da yapılacak. Her iki proje için program Konuralp 40 basamaklar mevkiinde 24 Ağustos Perşembe günü saat 16,00'da başlayacak.
(TT-İÇ)

22.08.2017 12:12:08 TSI
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