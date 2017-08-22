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İmkanları cezbetti, öğrenciler KOS'taki bu okula akın etti



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - 2012-2013 eğitim öğretim döneminde açılan Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (KOS) mesleki ve teknik anadolu lisesi'nin 170 kişilik kontenjanın tamamı dolarken, 375 ve üzeri TEOG puanı alarak liseye yerleşen 45 öğrenciye aylık 300 TL eğitim bursu verilmeye hazırlanılıyor.

2017-2018 eğitim-öğretim yılına yüzde 100 doluluk oranıyla başlamaya hazırlanan KOS'taki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında bilgi veren Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, "Okulumuz çok kısa bir süre içerisinde önemli mesafeler kat etti. Şu anda şehrimizin en çok tercih edilen meslek liselerinden birisi haline geldik. Okulumuzu Türkiye'deki 8 proje okulundan birisi haline getirdik. İnşallah bu okul sanayimizin aradığı teknik elemanları ve mühendisleri yetiştirecek" dedi.



- 45 öğrenciye aylık 300 TL eğitim bursu -

Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak öğrencilere ücretsiz yemek, servis ve konaklama imkanları sunduklarını, ayrıca bu yıl 375 ve üzeri TEOG puanı ile liseye yerleşen 45 öğrenciye aylık 300 TL eğitim bursu vereceklerini de belirten Kütükcü, " Hedefimiz meslek lisemizi gerek eğitim kalitesi, gerekse sunduğu imkanlarla en cazip hale getirerek sanayimizin ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını yetiştirmek" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında öğrencilerin sanayinin, üretimin içinde, son derece modern atölyelerde eğitim aldıklarını vurgulayan Kütükcü, şunları söyledi; "Öğrencilerimiz burada sadece teorik dersler almayacak, gördükleri dersleri CNC tezgahlarında ve diğer atölyelerimizde uygulamalı olarak yapma fırsatı elde edecek. Hem okurken hem de mezun olduktan sonra bölgemizde bulunan fabrikalarımızda çalışabilecekler. Ayrıca okulumuz önümüzdeki eğitim-öğretim dönemine 4 kişilik odalardan oluşan modern 200 kişilik öğrenci yurdu, son teknoloji ürünlerle donatılmış 4 bloktan oluşan atölye binaları, laboratuarları, akıllı tahtalarla donatılmış sınıfları, kantin-yemekhane-toplantı salonları ile modern bir sosyal tesisi, kapalı spor salonu ve peyzaj alanları ile Konya'nın en çok tercih edilen okullarından biri olarak başlayacak."



- Büyük sıçrama yaptı -

Okul müdürü Tayyip Sarı da, üretime ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla sanayiye nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için çalıştıklarını ifade etti. Okul olarak bu yıl çok hızlı bir sıçrama yaptıklarını bildiren Sarı, okulun TEOG yerleştirme tavan puanının 430'a kadar yükseldiğini, Konya'nın en gözde meslek lisesi olma yolunda hızla ilerlediklerini kaydetti.

(İHA-İP-Y)



22.08.2017 12:13:11 TSI

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