Van'da trafik kazası, 6 yaralı
VAN (İHA) - Van'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Van-Erciş karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 FC 619 plakalı hafif ticari kapalı kasa kamyonetin yoldan çıkıp şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada Z.İ. (30), V.T. (30), K.T. (17), M.E.T. (6), İ.İ. (4) ve M.T. (3) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, tahkikatın sürdürüldüğü belirtildi.
(EKİP-ŞAK-Y)
22.08.2017 12:13:38 TSI
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