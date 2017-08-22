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Göletlere 33 bin yavru sazanlar bırakıldı



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KIRKLARELİ (İHA) - Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesisleri'nde yetiştirilen sazan balığı yavrularından 33 bin adedi, Kırklareli'deki 5 ayrı gölete bırakıldı.

Kırklareli Gıda tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü7nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız, ülkemizin su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanması sorumluluğu ile ihtiyaç duyulan çalışmaların yapılmasını sağlamaktadır. Su ürünleri kaynaklarımızda nesli tehlike ve baskı altında olan su ürünleri stoklarının desteklenmesi için 1970 yılından itibaren yürütülen balıklandırma faaliyetleri kapsamında su kaynaklarımıza 50 milyon adet sazan, kalkan, Mersin ve Karadeniz alabalığı yavrusu bırakılmıştır. Bu çalışmalar 2016 yılından itibaren Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında yürütülmektedir" denildi.



Kırklareli göletlerine 33 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

Açıklamada ayrıca, "Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesisleri'nde 2017 yılında üretilen 5 milyon sazan balığı yavrusundan İl Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda 33 bin adet ilimize tahsis edilmiş ve 5 adet göletimize bırakılmıştır. Bu kapsamda beklenen faydanın sağlanabilmesi için 40 santimetreden küçük balıkların avlanmaması ve en az bir kez üremelerine imkan tanınması hususunda balıkçılarımızdan gereken hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Gelecek yıllarda da yeni türlerin su kaynaklarımıza bırakılması sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

(MA-MEF-Y)



22.08.2017 12:14:58 TSI

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