Bozüyük'te mesleki yeterlilik belgelendirme sınavları devam ediyor
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İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde TSO ve TOBB önderliğinde kurulan Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi A.Ş. (MEYBEM) organizasyonunda mesleki yeterlilik belgelendirme sınavları devam ediyor.
Sınavlar hakkında bilgi veren TSO Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent, "Mesleki yeterlilik belgelendirme çalışmaları uzunca bir süredir iş dünyasının gündemini oluşturuyor. Bu konuda TOBB önderliğinde kurulan MEYBEM A.Ş. ve Bozüyük TSO Organizasyonunda yasal mevzuatı uygulamak ve başta üyelerimizin çalışanları olmak üzere bölgemizdeki meslek sahiplerinin mesleklerinin belgelendirilmesi için teorik, pratik ve mülakat aşamalarından oluşan belgelendirme programına devam etmekteyiz. Odamız üyelerinin cezai işlemlere maruz kalmasına neden olabilecek bu düzenlemeye uygun çalışabilmeleri amacıyla Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası belgelendirme çalışmalarını sürdürüyor. 2017 yılı ikinci dönemi sınav programları 17 Ağustos - 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ahşap kalıpçı ve betonarme demirci sınavlarının teorik mülakat ve performans sınavları yapıldı. Yapılan uygulamalı sınavlarda MEYBEM A.Ş. eğiticileri tarafından sınava girenlerin birebir uygulama becerileri test edildi. Yukarıda verilen meslek dallarına ilave olarak odamız üyelerinden gelen talepler doğrultusunda önümüzdeki günlerde sıvacı, ısı yalıtımcı ve seramik karo kaplamacı gibi meslek dallarında da belgelendirme çalışmalarımızın devam edeceğini tüm üyelerimiz ve meslek mensupları ile paylaşmak isterim" dedi.
(İC-AS-Y)
22.08.2017 12:16:52 TSI
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