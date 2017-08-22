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Mide küçültme ameliyatı ile 30 kilo verdi



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Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da M.K. adlı kadın, Bölge Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen mide küçültme ameliyatı ile 3 ayda 30 kilo verdi.

Daha önce çeşitli egzersiz programlarına katılıp ilaç kullanan 1,60 boyunda 130 kilogram ağırlığındaki M.K., tedavi için Batman Bölge Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonrasında mide küçültme ameliyatı olan M.K., 3 ayda 30 kilogram verdi. Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Güneş Tekten, obezitenin estetik bir sorun olmadığını ve obezitenin hastalık olarak kabul edildiğini belirterek, "Hastanemizde bir çok hasta obezite nedeniyle başarılı bir şekilde opere edilmiştir. Hastalarımızda herhangi bir sıkıntı olmadığı gibi hastanemizi ve bizleri yakınlarına önermeleri bizlere olan güveni göstermektedir. Ameliyat öncesi yapmış olduğumuz kilo boy oranı hesabına göre bir vücut kitle indeksi çıkmaktadır. Obezite cerrahisi ameliyatı için vücut kitle indeksi 35'in üstünde, beraberinde şeker hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol olan ve 6 ay, 1 yıl kadar bir süre ile doktor gözetiminde diyet, egzersiz ve medikal tedavi uygulandığı halde kilo verme hedefine ulaşamayan hastalara öneriyoruz. Tansiyon ve şeker hastalığı olmayan ama vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan hastalara da bu ameliyat yapılmaktadır. Bu işlemler hastanemiz genel cerrahi bölümünde sıkıntısız yapılmaktadır. Cerrahi girişim sonrası hastaların kilo kaybı yüksek düzeydedir. Ameliyatın uzun vadede başarısı ve kilo kaybının korunması, kalıcı yaşam tarzı değişimleri yapmanıza bağlıdır. Tüp mide ameliyatı sırasında midenin yüzde 70-80'i laparoskopik yöntemle kesilip çıkarılır. Geriye bırakılan mide dokusu yaklaşık 150 - 200 milim civarındadır. Böyle bir ameliyatın Batman'da başarı ile tamamlamanın mutluluğunu ekip olarak yaşamaktayız" dedi.

(MŞY-MP-Y)



22.08.2017 12:17:07 TSI

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