Hacı adayları dualarla uğurlandı
(Fotoğraflı)
Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde hacı adayları düzenlenen törenin ardından kutsal topraklara dua ve göz yaşlarıyla uğurlandı.
Yolculuk öncesi otobüste hacı adaylarına tatlı ikramında bulunarak bir süre onlarla görüşen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "İbadetlerin en güzelini yapıyorsunuz. Peygamberin misafiri olmaya gidiyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.
Hacı adayları kurban bayramı sonrası hac vazifelerini yerine getirip dönmeleri bekleniyor.
(SŞ-BÖ)
22.08.2017 12:17:27 TSI
NNNN