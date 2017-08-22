YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karacabey Belediyesi'nden müteahhitlere kolaylık

Karacabey Belediyesi'nden müteahhitlere kolaylık



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey Belediyesi, inşaat işlerinde prosedürü hızlandırdı.

Belediye meclis salonundaki toplantıda, yeni mevzuat öncesi müteahhitlere ön bilgiler verilerek, işlerinin aksamaması için açıklamalar yapıldı. Toplantıda ayrıca yeni hayata geçirilen SMS sistemi ile bilgiler de verilirken, Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Belediyede yaşanan gecikmelerin yüzde 90'ının firmaların eksik belge ile başvurmalarından kaynaklandığını görüyoruz. Bu durumda personelimiz işlem başlatamıyor. Bizler artık böyle bir durumda, karşı taraf kaynaklı dahi olsa, işlemin aksamaması için mesaj sistemine geçiyoruz. Artık kişiye özel eksiklikler tespit edilerek mesajla bildirilecek'' dedi.

Özkan, müteahhitlerin talep ve şikâyetlerini dinledi.

(MŞ)



22.08.2017 12:18:03 TSI

NNNN

