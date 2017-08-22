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Avrupa'dan Diyarbakır'a gönüllülük projesi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Merkezi Diyarbakır'da bulunan Gençlik ve Değişim Derneği, SCI Italy ortaklığıyla düzenlenen proje kapsamında bir genci İtalya'ya gönderip, İtalya'dan gelecek olan gönüllüyü de Diyarbakır'da ağırlayacak.

Gençlik ve Değişim Derneği, dezavantajlı gençlerin Avrupa hayalini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Şimdiye kadar 400'den fazla gencin Avrupa hayalini gerçeğe dönüştürmesine katkı sağlayan Gençlik ve Değişim Derneği'nin SCI Italy ortaklığı ile gerçekleştireceği proje, Anna Lindh Vakfı tarafından kabul edildi. Proje kapsamında Diyarbakır'dan bir gönüllü 15 Eylül-15 Aralık tarihleri arasında Roma'da, İtalya'dan bir gönüllü ise 15 Eylül-15 Aralık tarihleri arasında Diyarbakır'da gönüllü olarak çalışmalarda yer alacaktır.

Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, 2009 yılından beri aktif olarak çalışmalarını sürdüren derneklerinin bundan sonraki dönemde de dezavantajlı gençlere yönelik çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

(YRT-MP-Y)



22.08.2017 12:20:24 TSI

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