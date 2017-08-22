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Bingöl'deki kereste yangını

- Yangın nedeniyle bir apartmanın dış cephesi zarar görürken, evlerin içinin de is nedeniyle oturulacak durumda olmadığı belirtildi



(Fotoğraflı)



Sinan Atan

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de boş alanda bulunan kerestelerin tutuşmasıyla çıkan yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

Dün akşam saat 22.00 sularında İnönü Mahallesi'ndeki bir alanda meydana gelen kereste yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Boş alanın bitişiğinde bulunan bir apartmanın ana caddeye bakan cephesinde yangından dolayı pencere ve balkonların yandığı maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yakıldığı iddia edilen kerestelerin, Kültür Mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan evlere ait olduğu belirlendi.

Yangından dolayı dün geceyi akrabalarında geçirdiğini söyleyen apartman sakini Salim Erdoğan, kerestelerden sorumlu bekçinin ihmalinden olduğunu iddia etti.

Kültür Mahallesi'nde binaların yıkılmasıyla bu tahtaların ortaya çıktığını aktaran Erdoğan, oturduğu apartmanın bir cephesinin yangından etkilendiğini, evlerinin içlerinin ise is nedeniyle oturulacak durumda olmadığını kaydetti.

Öte yandan, sabahın erken saatlerinde Bingöl Belediyesi ekiplerin apartmanda ve çevrede hasar tespit çalışmaları yaptığı öğrenildi.

(SA-HİV-Y)



22.08.2017 12:23:26 TSI

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