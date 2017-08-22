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Yaralı kanaryaya sahip çıktı



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Sungurlu'da Belediye personellerinden Hayati Vargeloğlu, otogarın girişinde bulduğu yavru kanaryayı sahiplendi.

Otogarın girişinde bulduğu yavru kanaryanın evinde bakımını yaptığını söyleyen Hayati Vargeloğlu, bakımını üstlendiği yavru kanaryaya bir kafes aldığını söyledi.

Vargeloğlu, "Otogarda çalıştığım sırada, bir anda bahçede hareketsizce yerde yatan bir şey gördüm. Yanına yaklaştım bunun yavru kanarya olduğunu fark ettim. Eve getirdim ve kuşu beslemeye başladım. Ona kafes aldım. En iyi şekilde bakımını yapıyorum" dedi.

(SŞ-BÖ)



22.08.2017 12:23:40 TSI

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