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Kocasinan'da bayram öncesi hizmet seferberliği

22 Ağustos 2017 Salı, 12:21
Kocasinan'da bayram öncesi hizmet seferberliği
Kocasinan'da bayram öncesi hizmet seferberliği

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Sosyal belediyecilik alanında Türkiye'ye örnek olacak projeleri hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerinin Kurban Bayramını daha rahat, daha huzurlu ve daha temiz bir şekilde geçirebilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.
"Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha güzel bir şekilde yapabilmeleri için olağan gayretimizle çalışıyoruz" diyen Başkan Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerine sorunsuz bir bayram yaşatmayı hedeflediklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerim Arife günü ve bayram boyunca daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park- Bahçeler Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü birimlerimiz gereken tedbirleri alıyor. Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere, Kurban Bayramı dolayısıyla ek çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Oymaağaç Mahallesi'nde ve Fatih ile Mimarsinan Mahallelerinin pazar yerlerinde olmak üzere 3 farklı noktada kesim hizmeti vereceğiz. Diğer pazar yerlerinde ise vatandaşlar kendi kasaplarıyla kesim hizmetini yine alacaklar. Kocasinan Belediyesi olarak her türlü temizlik hizmeti ve yapılması gereken diğer hizmetleri kesintisiz sürdüreceğiz. Böylelikle vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha mutlu bir bayram geçirmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Kurban Bayramı öncesinde ekiplerimiz, bölgemizde bulunan bütün ibadethanelerin temizliğine de özen gösteriyor" diyen Başkan Çolakbayrakdar, bu çerçevede cami ve mescitlerin yanı sıra mezarlıklarda da temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, mezarlıklarda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında şunları aktardı: "Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıklar temizleniyor. Arefe günü ve Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri alıyoruz".
Ayrıca Başkan Çolakbayrakdar, bayram boyunca kesintisiz hizmetin yanı sıra herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için özel bir ekip kurulduğunu söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, "Bayram boyunca herhangi bir nedenle kurbanlıklarını kaçıranlar 0(352) 222 70 00 numaralı telefon numarasından belediyeye ulaşabiliyor. Ekiplerimiz profesyonel şekilde anında olaya müdahale ederek kurbanlığı etkisiz hale getirecektir ve sahibine teslim edecektir. Bütün gayretimiz ilimiz sakinlerinin daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri içindir" diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, şimdiden Kurban Bayramının hayırlara vesile olmasını, şehrimize, ülkemize, tüm İslam Alemine ve insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini dileyerek sözlerini tamamladı.
Kocasinan Belediyesi'nin Oymaağaç Mahallesindeki modern mobil kesimhanelerinin yanında kurbanlık satan besiciler ise Kocasinan Belediyesi'nin sunduğu hizmetten dolayı çok memnun olduklarını dile getirerek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.
(AÖ-Y)

22.08.2017 12:24:44 TSI
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