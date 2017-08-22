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Didim'de trafik kazası; 3 yaralı

22 Ağustos 2017 Salı, 12:22
Didim'de trafik kazası; 3 yaralı
Didim'de trafik kazası; 3 yaralı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Efeler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bulvarda 44 FE 372 plakalı araçla seyir halinde olan U.B (37) direksiyon hakimiyetine kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yatarak kullanılamaz hale geldi. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Servis ekipleri ve polise bildirdi.
Kaza yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ekipleri de çağrıldı. Kazada araç sürücüsü U.B ile araçta bulunan B.B (33) ila G.Ç (37) yaralandı. Yaralılar ambulansla Didim Devlet Hastanesine acil servisine kaldırıldı. Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.
(MB-Y)

22.08.2017 12:24:54 TSI
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