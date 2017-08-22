YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şırnak gazisi Alçiçek, Kaymakam Sürücü'yü ziyaret etti

Şırnak gazisi Alçiçek, Kaymakam Sürücü'yü ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Geçtiğimiz Nisan ayında Şırnak'ta çıkan çatışmada yaralanan gazi Piyade Er Ümit Alçiçek, İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü'yü makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz Nisan ayında Şırnak'ta çıkan çatışmada yaralanan ve dört ay Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gördükten sonra taburcu olarak Aydın'ın Acarlar Mahallesindeki evine dönen Gazi Piyade Er Ümit Alçiçek, İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü 'ye iade-i ziyarette bulundu.

Alçiçek yaşadığı zorlu süreçte kendisine ve ailesine destek olan Kaymakam Sürücü'ye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilkay Çetinkaya'ya ve İncirliovalı hemşehrilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Sürücü ise " Kahraman Gazimiz bu vatan için gözünü kırpmadan görevini yaparken gazi olmuştur. Devletimiz ve Hükümetimiz olarak her zaman kıymetli Gazilerimizin yanında ve arkasındayız. Sizler bizim en kıymetli emanetimizsiniz, daha önceden de olduğu gibi her konuda sizlere destek ve yardımcı olmak bizim en büyük görevimizdir" diyerek geçmiş olsun dileklerini yineledi.

(OD-MB-Y)



22.08.2017 12:25:45 TSI

NNNN

