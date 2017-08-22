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Leylekler göç yolunda Hatay semalarında

22 Ağustos 2017 Salı, 12:25
Leylekler göç yolunda Hatay semalarında
Leylekler göç yolunda Hatay semalarında

(Fotoğraflı)

Necati İvgin
HATAY (İHA) - Kışı daha sıcak bölgelerde geçirmek için göç eden leylekler, Hatay semalarından geçerken gökyüzünde renkli bir tablo oluşturdu.
Hatay semalarında kanat çırpan binlerce leylek, gökyüzünde adeta dans etti. Türkiye'deki ve kuzey bölgelerdeki sıcak günlerin yavaş yavaş bittiği ve kış aylarının gelmekte olduğuna işaret eden leylekler, sıcak güney ülkelerine göç için hazırlıklarını tamamlayarak uzun mesafeler kat etmek üzere bir araya geldi.
Dörtyol ilçe semalarından geçen leyleklerin toplu göç uçuşu, görenleri hayran bıraktı. Dakikalarca şehrin merkezi üzerinde gösteri yapan leylekler, daha sonra grup halinde göç yoluna devam ettiler.
(NCT-Y)

22.08.2017 12:27:51 TSI
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