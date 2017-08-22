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Adıyaman Belediyesi'nden eğitime destek

22 Ağustos 2017 Salı, 12:28
Adıyaman Belediyesi'nden eğitime destek
Adıyaman Belediyesi'nden eğitime destek

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesi okulların ihtiyaçlarını karşılıyor.
2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesi okulların bahçe düzenlemesi gibi belediyeye yönelik çalışmalarını yerine getiren Adıyaman Belediyesi son olarak Yavuz Selim İlkokulu'nun bahçesini asfaltladı.
Adıyaman'ın birçok mahallesine asfalt götüren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren okul yönetimi ve veliler, Adıyaman Belediyesine teşekkür etti.
(CK-LO-Y)

22.08.2017 12:31:37 TSI
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