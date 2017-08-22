Gölbaşı Belediyesi Atatürk Bulvarında kaldırım tadilatına başladı
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi tarafından vatandaşların kaldırımları daha rahat ve güven içerisinde kullana bilmeleri adına kaldırım tadilatlarına başladı.
Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan kaldırım çalışmaları hakkında yapılan açıklamada, ilçenin muhtelif yerlerinde çeşitli sebeplerden dolayı sökülen ya da bozulan kaldırımların yenilenme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Atatürk Bulvarı üzerinde kaldırım yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
(CK-LO-Y)
22.08.2017 12:32:06 TSI
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