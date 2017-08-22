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Melengiç ağaçları ürün vermeye başladı



(Fotoğraflı)



Ahmet Erkut

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dört yıl önce başlatılan 'Melengiç ağacına Antep fıstığı aşılama' projesi kapsamında yapılan fıstık aşıları bu yıl ürün vermeye başladı.

Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü ile ortaklaşa 2013 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan proje kapsamında, aşılanan yaklaşık 43 bin melengiç ağacının bu yıl ürün vermeye başladığını söyledi.

Bu yıl rekolte'nin düşük olduğunu belirten Altıntel, "İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık müdürlüğü ile ortaklaşa 2013 yılında GAP Bölge kalkınma idaresi başkanlığına sunduğumuz proje kapsamında ilçemize bağlı Çatbahçe, Söğütlübahçe, Hasanlı, Dilektepe Köyleri ve Zeynel Aslan Mahallesi ile Fatih Mahallesinde uygulanan 'Melengiç ağacına Antep fıstığı aşılama' projesi kapsamına yapılan fıstık aşıları bu yıl ürün vermeye başladı. Tabi bu yıl Antep Fıstığı rekoltesi beklendiği gibi çok düşük. Geçtiğimiz yıl rekolte çok yüksekti, İnşallah önümüzdeki yıl rekolte yüksek olur ve çiftçimiz emeğinin karşılığını alır. Ziraat odası başkanlığı olarak benzer projelerle çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz. 2013 yılında gerçekleştirilen 'Melengiç ağacına Antep fıstığı aşılama' projesine desteğinden dolayı dönemin Adıyaman Valisi Sayın Mahmut Demirtaş'a, İlçe Kaymakamı Ergün Baysal'a ve İl Tarım Müdürümüz Adil Alan'a teşekkür ediyorum. Benzer projelerimizin hayata geçirilmesi için ilimiz milletvekillerinin, sayın valimizin, ilçe kaymakamımızın ve il tarım müdürümüzün desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(AE-LO-Y)



22.08.2017 12:35:01 TSI

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