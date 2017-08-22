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Başkan Köşker'in projeleri markalaştı



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in sosyal belediyecilik alanındaki, 'Güzel Gelecek Akademisi, Anaokulu Üniversitesi, 41 Genç 41 Gelecek, Sağlıklı Yaşam Güzel Gelecek' projelerinin Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından marka tescilleri gerçekleştirildi.

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ilçenin dört bir yanında uygulamaya koyduğu büyük projelerle Gebze'yi modern şehir kimliğine kavuşturan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, sosyal belediyecilik çalışmalarına da ayrı bir önem veriyor. Gebzeli çocuklara, gençlere yönelik projeleriyle Gebze'de gençlerin dönemini başlatan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in 'Güzel Gelecek Akademisi, Anaokulu Üniversitesi, 41 Genç 41 Gelecek, Sağlıklı Yaşam Güzel Gelecek' projeleri markalaştı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in 'Güzel Gelecek Akademisi, Anaokulu Üniversitesi, 41 Genç 41 Gelecek, Sağlıklı Yaşam Güzel Gelecek' projelerinin Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından Gebze Belediyesi adına marka tescilleri gerçekleştirildi.

(UK-GY-Y)



22.08.2017 12:35:30 TSI

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