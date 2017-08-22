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Melikgazi Belediyesi sporu mahallelere taşıdı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç'ın başlattığı 'Seyirci Değil Sporcu Yetiştiriyoruz' etkinliği mahallelere yayıldı.

Melikgazili vatandaşların sporu bilinçli bir şekilde yapmaları için çalışan Melikgazi Belediyesi'nin başlattığı 'Seyirci Değil Sporcu Yetiştiriyoruz'etkinliğinde ayrıca her sabah parklarda Sabah 07.00 - 09.00 saatleri arasında gerçekleşen sabah yürüyüşlerine etkinliğe bölge sakinleri yoğun ilgi gösteriyor.

Melikgazi Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, sporun bilinçli şekilde yapılmaması halinde yaralanmalardan hayati tehlikeye varan olumsuzluklara yol açabileceğinin altını çizerek sporun uzman eğitmenlerin eşliğinde yapılması halinde özellikle belirli bir yaşın üstündeki vatandaşlar için daha faydalı olacağını söyledi.

Vatandaşların bilinçli bir şekilde spor yapmalarını hedefleyen etkinlik çerçevesinde Melikgazi Belediyesi 81 mahallede 86 açık fitness alanı, 107 açık alan basketbol ve futbol sahası, 18 spor sahası, 2 yüzme havuzu ile 76 okul sahası ve 8 okul spor salonuna destek verdi.

(SK)



22.08.2017 12:36:32 TSI

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