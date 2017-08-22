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İş adamı Urgun, Kaymakam Uzan'ı ziyaret etti

22 Ağustos 2017 Salı, 12:36
İş adamı Urgun, Kaymakam Uzan'ı ziyaret etti
İş adamı Urgun, Kaymakam Uzan'ı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Galip Kılınç
MUŞ (İHA) - İstanbul Ümraniye'de ikamet eden iş damı Ömer Urgun, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan'ı makamında ziyaret etti.
Muş'un Bulanık ilçesi Şehitlik Mahallesinde yapımı devam eden çocuk oyun parkında incelemelerde bulunan iş adamı Ömer Urgun, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Uzan'ı ziyaret etti. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan ziyarette konuşan iş adamı Ömer Urgun, baba memleketinde ve çocukluğunu geçirdiği Şehitlik Mahallesinde iki dönümlük arsaya çocuk oyun parkı yapımı devam ettiğini söyledi. Allah nasip ederse en kısa zamanda açılışını yapacaklarını ifade eden Urgun, "Bulanık ilçesinde sizin gibi değerli bir kaymakamımızın olması bizleri buraya hizmet yapmamıza vesile oldunuz. Sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Biz iş adamları olarak Bulanık'ı en yaşanılır kentlerden birisini yapacağız" dedi.
Kaymakam ve Belediye başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, "İşadamı Ömer Urgun'un kendi ilçesinde güzel bir park yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Bu ilçede hizmet yapmak sizlerin ve bizlerin boynumuzun borcudur. Bu halk hizmettin en güzeline layıktır. Siz değerli iş adamlarımıza bizleri ziyaret ederek kendi ilçelerine hizmet ettiğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.
(GK-ŞAK-Y)

22.08.2017 12:38:42 TSI
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