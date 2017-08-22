YEREL HABERLER / SİİRT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Siirt'te müze için hazırlıklar başlatıldı

Siirt'te müze için hazırlıklar başlatıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne 'arkeoloji müzesi' yapılması için tahsis edilen eski Siirt Valiliği binasında çalışma başlatıldı.

Batman Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde numune alımı ve sondaj yapımı, tadilat, restorasyon ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla eski Siirt Valiliği binası müze olarak hizmet verecek. Depreme karşı dayanıklılığı ile statik durumunu belirlemek üzere bahçenin 2 yerinde zemin etüt raporu için 10 metre derinliğine inilerek sondaj çalışması ve kirişlerde yük analizi için alınan tuğla örnekleri laboratuvarlarda gönderilerek tahliller yapılıyor. Ayrıca zeminin altının sert killi birime oturmuş, yer altı suyunun ve yer altı boşluğunun olmadığı ifade edildi.

(MND-MP-Y)



22.08.2017 12:44:00 TSI

NNNN

