Siirt'te müze için hazırlıklar başlatıldı
(Fotoğraflı)
Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne 'arkeoloji müzesi' yapılması için tahsis edilen eski Siirt Valiliği binasında çalışma başlatıldı.
Batman Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde numune alımı ve sondaj yapımı, tadilat, restorasyon ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla eski Siirt Valiliği binası müze olarak hizmet verecek. Depreme karşı dayanıklılığı ile statik durumunu belirlemek üzere bahçenin 2 yerinde zemin etüt raporu için 10 metre derinliğine inilerek sondaj çalışması ve kirişlerde yük analizi için alınan tuğla örnekleri laboratuvarlarda gönderilerek tahliller yapılıyor. Ayrıca zeminin altının sert killi birime oturmuş, yer altı suyunun ve yer altı boşluğunun olmadığı ifade edildi.
(MND-MP-Y)
22.08.2017 12:44:00 TSI
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