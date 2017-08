YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MTOSB Başkanı Tekli'den MTSO başkan adaylığı açıklaması

MTOSB Başkanı Tekli'den MTSO başkan adaylığı açıklaması

- MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Eylül ayında yapılacak MTSO seçimlerinde başkanlığa adaylığı konusunda bir şey söylemesinin henüz çok erken olduğunu belirterek, şu an meclis üyeliğine aday olduğunu söyledi

- Tekli:

- "İlk defa girdiğim bir kurum değil, 5'inci olacak. OSB'de de üst üste 5 seçim kazandım. Allah kısmet ederse 5 çarpı 5 olacak"



Hüseyin Kar - Kıymet Gökçe

MERSİN (İHA) - Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Eylül ayında yapılacak MTSO seçimlerinde başkanlığa adaylığı konusunda bir şey söylemesinin henüz çok erken olduğunu belirterek, "Şu an meclis üyeliğine adayım. Önce sistem gereği meclis seçilir, ondan sonra listeni yaparsın, seçime girersin ve başkanlığı alırsın" dedi.

MTOSB Başkanı Tekli, bölgedeki son gelişmeleri anlatmak üzere düzenlediği basın toplantısında, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkanlığına adaylığı konusuna da açıklık getirdi. Toplantıda, MTSO seçimleriyle ilgili görüşlerini aktaran Tekli, MTSO'da bu yıl 5'inci seçime gireceğini söyledi. 1999'dan bu yana 4 dönemdir meclis üyesi olarak mesleğini MTSO'da temsil ettiğini belirten Tekli, MTSO'nun Mersin için öncü ve çok değerli bir kurum olduğunu vurguladı. MTSO'nun çok iyi bir şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Tekli, "Şu an ben meclis üyeliğine adayım. Ama başkanlık olayı şu an henüz çok erken. Önce sistem gereği meclis seçilir, ondan sonra listeni yaparsın, seçime girersin ve başkanlığı alırsın" diye konuştu.

"İlk defa girdiğim bir kurum değil. Allah kısmet ederse 5 çarpı 5 olacak"

Nasıl bir yapı geleceğinin net olmadığını dile getiren Tekli, "Çünkü 4 yılda sektörler ciddi anlamda değişiyor. Sektörlerin içinde bulunan yapı değişiyor, firmalar değişiyor. Yaklaşık 100'e yakın meclis üyesi olacak. Ben de kendi meslek grubumdan adayım. Listeme, çalışmalarıma başladım. Ama benim ilk defa girdiğim bir kurum değil, 5'inci olacak. OSB'de de üst üste 5 seçim kazandım. Allah kısmet ederse 5 çarpı 5 olacak, 4 çarpı 4'ü yaptık" ifadelerini kullandı.

MTSO'nun çok değerli bir kurum olduğunu, hem kendisinin hem mevcut başkan Şerafettin Aşut'un buradan çıktığını kaydeden Tekli, odada çok değerli başkanların görev yaptığını söyledi. "Biz hala Kadri Şaman başkanımın izlerini sürdürüyoruz, onların attığı temellerin üstünde oturuyoruz" diyen Tekli, MTSO meclisinin TBMM'ye eşdeğer olduğunu ifade etti. Mersin'in çok güzel bir kent olduğunu dile getiren Tekli, "Her şeyin en güzelinin ilimde olmasını istiyorum. Şahsımda ve arkadaşlarımda bu kente karşı olan sevgiyi hissediyorum. Çalışmalarımız inşallah ileride çok ciddi meyveler verecek. Mersinimizde yapılacak çok iş olduğuna inanıyorum. Ama her şey birlik ve beraberlikle olacak. Ben Mersin için güzel yapılmak istenen her şeye hazırım destek vermeye. Ekibim de aynı şekilde. Bizler de bu şehrin ekmeğini yiyoruz" şeklinde konuştu.

