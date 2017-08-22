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Başkan Karaosmanoğlu, Akademi Lise öğrencileriyle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan Akademi Lise'de eğitim gören ve bu yıl Türkiye'nin en önemli üniversitelerini kazanan öğrenciler için "Akademi Lise'den Üniversiteye Mezunlar Buluşması" gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Akademi Lise'den bu yıl üniversiteyi kazanan öğrenciler için "Akademi Lise'den Üniversiteye Mezun Buluşması İzmit'te bir restaurantta düzenlendi. Geceye, Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'nun yanı sıra Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ensar Demir ile Akademi Lise öğrencilerinin aileleri katıldı.

Üniversite sınavlarında önemli bir başarıya imza atan ve Türkiye'nin en önemli bölümlerini kazanan Akademi Lise öğrencilerini kutlayan Başkan Karaosmanoğlu, "Sizlerle gurur duyuyorum. Bütün öğrencilerimizi ve onları yetiştiren eğitmenlerini tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Belediyecilik çalışmalarımız içindeki en değerli olanı gençler için yaptıklarımızdır" diyen Başkan Karaosmanoğlu, "Bilgievleri, Akademi Lise, Akademi Üniversite ve Gençlik Kamplarımızı, gençlerimizin iyi yetişmesi için hayata geçirdik. Amacımız evlatlarımızı buradan en iyi şekilde hayata hazırlamaktır" dedi.

"Çalışarak, çile çekerek okuduk" diyen Başkan Karaosmanoğlu, "Ama hayatın ve insanın değerini biliyoruz. Osmanlının manevi mimarı Şeyh Edebali, Osman Gazi'ye, 'İnsanı yücelt ki; devlet yaşasın' diyor. Devlet insan için var. Biz de bu nedenle insanımıza, gencimize hizmet için çalışıyoruz.Bizler de gençlerin hizmetinizdeyiz. Ben gençleri çok seviyorum. Sizlerin de her zaman umudu olsun. Allah bize umudu kesmeyin diyor. Umut, inanç demektir. Asla karamsar olmayın" diye konuştu.

Gecede konuşan Akademi Lise öğrencileri de bu önemli hizmeti kendilerine kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür ederek, kendisine çiçek takdim etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetlerine bağlı olan Akademi Lise, üniversite sınavlarında Kocaeli'ne büyük gurur yaşattı. Sınava Akademi Lise'de hazırlanan 307 öğrenci, Türkiye'nin en önemli üniversitelerine girmeyi başardı. Söz konusu başarı başta öğrenci ve aileleri olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nde sevinç yarattı. Başarı oranı yüzde 83 olarak belirlendi.

(UK-GY-Y)



22.08.2017 12:50:31 TSI

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