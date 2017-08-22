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Erdemli vadisi görenleri hayrete düşürüyor



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Mahmut Kılınç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Erdemli vadisi, ziyarete gelenleri hayrete düşürüyor.

Erciyes Dağı'nın aktif bir volkan iken püskürttüğü lavların, akarsu aşındırması sonucunda oluşan kanyon şeklindeki Erdemli Vadisi, ziyaretçilerini hayrete düşürüyor. İl merkezine 64 kilometre uzaklıkta olan ve 10 kilometre uzunluğundaki Erdemli vadisinde, Hristiyanlığın ilk yayılma dönemlerine ait 10 adet kilise, yerleşim alanlarında gizli tüneller, savunma ve aydınlatma pencereleri ile hayvan besleme alanları bulunuyor.

Vadideki bir çok tarihi eser tahrip edilmiş olsa da bitkisel ve geometrik bazı süslemeler ile birlikte aziz, azize, martir, piskopos, melek, havari gibi figürler, yapıların mimari şekilleri, ziyaretçileri hayrete düşürüyor.

(AÖ-Y)



22.08.2017 12:51:10 TSI

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