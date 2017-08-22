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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Bulgaristan hacıları Çorlu'dan yolcu edildi

22 Ağustos 2017 Salı, 12:55
Bulgaristan hacıları Çorlu'dan yolcu edildi
Bulgaristan hacıları Çorlu'dan yolcu edildi

(Fotoğraflı)

Serdar Şahin
TEKİRDAĞ (İHA) - Bulgaristan Başmüftülüğü organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden uğurlandı.
Türkiye'nin hac kontenjanın kısıtlı olması ve hac sırası için kuraya katılmaları gerektiğinden çifte vatandaş olmaları nedeniyle kontenjan engeline takılmadan ve sıra beklemeksizin Bulgaristan Müftülüğü organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları Çorlu Merkez Camisinde düzenlenen törenle kutsal topraklara yolcu edildi. Yaklaşık 50 kişinin hac farizasını yerine getirmek için çıktıkları yolculuk öncesi düzenlenen törene hacı adaylarının aileleri, eş dost ve akrabaları da katıldı.
Hacı adayları düzenlenen törenle kutsal topraklara dualar eşliğinde uğurlandı.
(SŞ-MEF-Y)

22.08.2017 12:58:29 TSI
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