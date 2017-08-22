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Karaman'da atletlere, 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı



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KARAMAN (İHA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaz spor okulları kapsamında atletizm eğitimi gören öğrencilere 15 Temmuz gecesi yaşananlar hakkında bilgiler verildi.

Ermenek'te, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz olarak devam atletizm de eğitimler aralıksız devam ediyor. Atletizm antrenörü Melihşah Katman eşliğinde devam eden eğitimlerde yaklaşık 70 öğrenci geleceğin milli atletleri olma yönünde emin adımlarla ilerliyor. Sportif etkinliklerin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerinde yer aldığı eğitimlerde hafta sonu yapılan antrenmanda öğrencilere 15 Temmuz gecesi yaşananları iyi öğrenmelerini ve o geceyi unutturmamak amacıyla bilgiler verildi. Milli bilinci diri tutmak adına ve o gece yaşananları unutturmamak adına böyle bir etkinlik düzenlendiklerini belirten Katman, "Bu haftaki antrenmanımızda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alarak; asil bir milletin ferdi olduğumuzu ve her daim vatanımızın, bayrağımızın ve milli değerlerimizin bekçisi olmamız gerektiğini vurguladık. Herkes gördü ki; Türk milleti asil kanlarıyla suladığı bu vatan toprağının bir karışını bile hainlere teslim etmez. Ve yine gördüler ki, demokrasiye göz diken kanlı ellerin asla hâkimiyetine girmez bu millet. Aramızda ayrılıklar yaratmak isteyen tüm güçler gördüler ki, Türk milleti gerçekten büyük ve asil bir millettir. 15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından "Milli Bilinci" diri tutmak adına Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak, darbe girişimine karşı direnmiş, darbeci teröristlere karşı kahramanca mücadele etmiş, kendilerini kurşunların, tankların önüne atan kahramanlarımızı çocuklarımıza anlatmaya çalıştık. Amacımız, o hain gecede yaşananları unutturmamak, sporcularımıza iyi alışkanlıklar kazandırmak, arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmek, spor kültürünü aşılamak ve sporcularımızı topluma faydalı bireyler haline getirebilmektir" ifadelerini kullandı.

(MD-AH-Y)



22.08.2017 13:02:59 TSI

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