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13. Ayvalık Kültür ve Sanat Günleri start aldı



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 12. Yıldan bu yana Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlen Kültür ve Sanat Günleri'nin 13.sü başladı.

Türk Edebiyatı'nın ünlü Şairi Sabahattin Ali'nin resim sergisi ile başlayan Kültür ve Sanat Günleri'nde; Sabahattin Ali'nin yaşamı ve kişiliğinin anlatıldığı panel ile sürdü.

Sabahattin Ali'nin kızı Prof. Dr. Filiz Ali'nin de hazır bulunduğu panelde; CHP Ankara Milletvekili Şenal Saruhan, CHP Balıkesir Milletvekilleri; Ahmet Akın, Mehmet Tüm, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, eşi Ayvalık İlçe Turizm Müdürtü Yasemin Gençer, TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Ahmet Toker'in yanı sıra çok sayıda Sabahattin Ali hayranı hazır bulundu.

Ayvalık merkezindeki Muhabbet Sokak da eski bir zeytinyağı fabrikasında düzenlenen panel ve serginin açılış konuşmasını yapan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, 13. Ayvalık Kültür ve Sanat Günleri'in açılışını yapmış olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Merhum Şair Sabahattin Ali'nin kızı Prof. Dr. Filiz Ali ile Ayvalık Kültür ve Sanat Vakfı'nın yönetim kurulunda birlikte çalıştığını hatırlatan Başkan Gençer, "Vakıfta; Sayın Filiz Ali'nin öncülüğünde çok başarılı çalışmaları hayata geçiriyoruz. Sayın Filiz Ali, Ayvalık'ımızın ufkunu açan değerli insanlardan birisidir. Ayvalık Belediyesi olarak bu yıl 13.sünü düzenlediğimiz Kültür ve Sanat Günleri'ni merhum şairimiz Sabahattin Ali'ye adıyoruz. Bizler dev şair Sabahattin Ali'yi anlatmakta zorlanıyoruz. Ben Ayvalık halkı olarak çok şanslı olduğumuza inanıyorum. Çünkü Sabahattin Ali Edremit Körfezi'nde yaşamış. Ayvalık'ı keşfetmiş ve gezmiş, değerlendirmiş. Bize de biricik kızı Filiz Ali gibi bir evlat bırakmış. Ayvalık bir kültür, sanat kentidir. Gerçekten sana ve sanatçıya önem verir. Bu böyle gelmiştir, böyle de gidecektir. Ayvalık sanatçıya ilham verir. Sanatçılar da Ayvalık'a ilham verir. Göreve geldiğimizden günden bu yana daha önce Ayvalık'ta yapılan kültür ve sanat etkinliklerini tüm hızıyla sürdürmeye çalışıyoruz. Sanatın her kesime ulaşabilmesi için de 'Zeytin Çekirdekleri' Projesini başlattık. Bu projedeki çocuklarımız Ayvalık'ın 36 mahallesindeki bin çocuğumuza sanatsal ve kültürel eğitimler veriyoruz. Ben bu organizasyonda emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Gençer'in konuşmasının ardından başlayan panelde; Prof. Filiz Ali'nin yanı sıra Edebiyatçı Öğretmen Asuman Susam ve Sinema Belgeselcisi Sevengül Sönmez, Sabahattin Ali'nin hayatını ve Türk edebiyatının gelişmesi adına yaptığı çalışmaları anlattılar.

Panelin ardından yapılan belgesel sinevizyon gösteriminde ise Sabahattin Ali'nin yaşamından kesitler sunuldu.

(SS-EME)



22.08.2017 13:04:43 TSI

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