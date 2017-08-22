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Vali ve kaymakam eşlerinden ADEM'e ziyaret

22 Ağustos 2017 Salı, 13:03
Vali ve kaymakam eşlerinden ADEM'e ziyaret
Vali ve kaymakam eşlerinden ADEM'e ziyaret

(Fotoğraflı)

Galip Kılınç
MUŞ (İHA) - Muş Valisi Aziz Yıldırım'ın eşi Selda Yıldırım, Bulanık Kaymakam Hacı Arslan Uzan'ın eşi Meryem Uzan ile birlikte Aile Destek Merkezini ziyaret etti.

Muş Valisi Aziz Yıldırım'ın eşi Selda Yıldırım, Bulanık Kaymakam Hacı Arslan Uzan'ın eşi Meryem Uzan, Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Nazire Korkmaz ile birlikte SYDV bünyesinde hizmet veren Muş'un Bulanık Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Kurs çalışanları ve kursiyerler tarafından karşılanan Yıldırım ve Uzan, yetkililerden yürütülen çalışmaları hakkında bilgiler aldıktan sonra merkezde düzenlenen Kur'an-ı Kerim, bilgisayar, step aerobik, çocuk bakımı ve oyun odası, el sanatları ile okuma-yazma kurslarında eğitim gören kursiyerle görüşerek, sorun ve isteklerini dinledi.
ADEM'ler bünyesindeki oyun odalarında eğitim gören çocuklarla yakından ilgilenen Selda Yıldırım, kendilerine çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra 30 aktif kursiyerin eğitim gördüğü Aile Destek Merkezine geçen Selda Yıldırım, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Derslikleri tek tek gezerek, kursiyerler ile bir süre sohbet eden Yıldırım ve Uzan, kursiyerler tarafından hazırlanan ikramlardan alırken, kursiyerlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.
Aile Destek Merkezi çalışanları Selda Yıldırım ve Meryem Uzan'nın ziyaretleri nedeniyle memnuniyetlerini dile getirerek, kendilerine teşekkür ettiler. Ziyaret, günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından son buldu.
(GK-ŞAK-Y)

22.08.2017 13:05:24 TSI
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