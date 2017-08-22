YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çankırı kaya tuzu şifa kaynağı

Çankırı kaya tuzu şifa kaynağı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Onur Gökçe'nin satışını yaptığı Çankırı Kaya Tuzu'nun şifa kaynağı olduğu kaydedildi. Gökçe, kaya tuzundan yapılan lambaların astım ve bronşit gibi rahatsızları için yararlı olduğunu söyledi.

Burhaniye'de Şehit Turhan Bayraktar Parkı önündeki aracında sattığı Çankırı Kaya Tuzu'nun ilgi gördüğünü anlatan Onur Gökçe, körfez yöresindeki tüm pazarlarda satış yaptığını anlattı. Çankırı tuzunun gıda maddesi olarak da kullanıldığını anlatan Onur Gökçe," Asırlardır kaya tuzunun yararlı olduğu bilinmektedir. İnsanlar şifa bulmak için tuz mağaralarına gidermiş. Çankırı Kaza Tuzundan hazırlanan lambalar astım ve bronşit gibi rahatsızlara faydalı olmaktadır. İçinde 84 adet minerali barındıran bu tuz şifa kaynağı" dedi.

(FT)



22.08.2017 13:05:55 TSI

NNNN

