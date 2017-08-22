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20 yıl önce lise öğrenimini tamamladığı ilçeye kaymakam olarak atandı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - İçişleri Bakanlığı Valiler ve Kaymakamlar kararnamesi ile Emet ilçesi Kaymakamlığına atanan Karaman Vali yardımcısı Sezer Işıktaş'ın 1994-1997 yılları arasında Emet Sağlık Meslek Lisesinden mezun olduğu öğrenildi.

Emet ilçesi Kaymakamlığına atanan 1979 Uşak Eşme doğumlu Sezer Işıktaş, 1994-1997 yılları arasında Emet Sağlık Meslek Lisesinde öğrenim gördü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezunu Işıktaş, 2003 yılının Şubat ayında Eskişehir'de Kaymakam adayı olarak göreve başladı. 1 yıl İngiltere'de yüksek lisans yaptı. 2006-20007 yılları arasında Kütahya Domaniç'te Kaymakamlık görevinde bulundu. Buradan Dicle Kaymakamlığına atandı. Yıllar sonra lise öğrenimini tamamladığı ilçede görev yapacak olmanın kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Kaymakam Işıktaş, Kurban Bayram sonrası Emet ilçesinde göreve başlayacağını söyledi. Işıktaş, Uşaklı olması sebebiyle, Uşak'ın daha önce Kütahya'ya bağlı olduğunu, dolayısıyla kendi memleketinde hizmet verme onurunu yaşayacağını da sözlerine ekledi.(EFE)



22.08.2017 13:10:35 TSI

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