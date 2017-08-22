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Siirt Gazeteciler Derneğine plaket verildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt'in Baykan ilçesi Veysel Karani Eğitim Kültür ve Yaşatma Derneği (VEKÜYAD) Başkanı Şakir Erol, Veysel Karani beldesine verdiği destekten dolayı Siirt Gazeteciler Derneği Başkanı Atilla Durak'a plaket verdi.

İlin irfan yurdu olan Veysel Karani Beldesinin, Siirt'in hatta bölgenin en önemli inanç merkezi olduğunu aktaran Erol, Veysel Karani Hazretlerinin türbesinin bunulması nedeniyle beldeye her yıl günü birlik yüzbinlerce ziyaretçinin uğradığını söyledi. Erol, kutlu beldeye gerek haberlerle gerekse bir sivil toplum örgütü bilinciyle verdiği desteklerden dolayı Siirt Gazeteciler Derneği'ne teşekkür etti. Memleketin her karış toprağını önemsediklerini aktaran Gazeteciler Derneği Başkanı Durak ise bulunduğu bölgelere ilham kaynağı olan manevi şahsiyetlerin ve eserlerinin yer aldığı Tillo gibi Veysel Karani beldesini bilhassa daha fazla önemsediklerini aktardı.

(MND-MP-Y)



22.08.2017 13:11:46 TSI

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