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Otopark inşaatı çalışmaları devam ediyor

22 Ağustos 2017 Salı, 13:09
Otopark inşaatı çalışmaları devam ediyor
Otopark inşaatı çalışmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediyesi'nin hayata geçirmeye hazırlandığı Katlı Kapalı Otopark inşaatı çalışmaları aralıksız sürüyor.
Kırklareli Belediyesinin kendi öz kaynakları ile inşaatını devam ettirdiği 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip bodrum artı 4 kat olarak inşa edilen Katlı Kapalı Otopark inşaatı çalışmaları olumsuz hava şartlarına rağmen aralıksız devam ediyor. Kırklareli'nde etkisi hissedilen yağışlı havaya rağmen inşaat işçileri otopark inşaatını tamamlamak için büyük bir özveri gösteriyorlar.
Katlı Kapalı Otopark inşaatının planladıkları yönde devam ettiğini ifade eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Çalışmalarımız sıcak olsa da, yağmur yağsa da durmadan devam ediyor. İnşaatımızda çalışan emekçilerimize gösterdikleri bu özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Otoparkımız yavaş yavaş şekilleniyor. Heyecanlı ve gururluyuz. Otopark inşaatını bir an önce tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.
(MA-MEF-Y)

22.08.2017 13:11:53 TSI
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