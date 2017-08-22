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Kurban pazarında kıyasıya kurbanlık pazarlığı



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Selçuk Kaya - Şahap Gürler

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Aziziye İlçesindeki hayvan pazarında satıcı ile alıcı arasında kıyasıya pazarlıklar yaşanırken, 1 ton 100 kiloluk kurbanlık 18 bin 750 liraya satıldı.

Kurban Bayramına sayılı günler kala Erzurum hayvan pazarında canlılık yaşanıyor. Aziziye İlçesindeki hayvan pazarında satıcılar ile alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yapılmaya başlandı. 1 ton 100 kilogramlık tosunu almak için pazarlık yapan alıcı Ümüt Çavunt adlı vatandaş sıkı pazarlık sonucunda 21 bin TL istenen tosunu 18 bin 750 liraya satın aldı. Bu kurbanlığın İstanbul'da 25 bin liradan aşağıya alınmayacağını ifade eden alıcı Ümit Çavunt, "18 bin 750 liraya aldım. 1 ton 100 kilogram geliyor. Eğer bende de almak isteyen olursa satarım. Bu hayvan Bingöl hayvanıdır. Bu kurbanlık İstanbul'da olsa 25 bin liradan satılmaz. Buranın şartları itibarı ile kurbanlığı bu fiyata aldık. Canlı kilosunu 18 liradan falan satıyorlar. Bura ile İstanbul'u kıyaslarsak aradaki farkın çok olduğunu göreceğiz" diye konuştu.

Satıcı Hasan Yeşil ise, tosunun daha fazla edeceğini söyleyerek, "Bu hayvanı Bingöl Karlıova'dan getirdim. 21 bin liradan aşağı vermezdim ama arkadaşlar zorladılar. Mecburen pazarlıkta öyle oldu. Arkadaşları kırmayarak sattım tosunu. Ama normalde tosunun hakkı daha fazladır. Canlı kilosu nereden baksan 1 ton 100 koli geliyor. Verdim 18 bin 750 liraya" dedi.

(SK-AA-Y)



22.08.2017 13:15:22 TSI

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