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Selimiye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Milas'a bağlı Selimiye Mahallesi'nde döner kavşakta meydana gelen trafik kazasında, Milas'tan Bafa istikametine doğru seyir halinde bulunan ve ışık ihlali yaptığı ileri sürülen 41 yaşındaki Serkan Tıkız idaresindeki 35 RYH 15 plakalı otomobil ile Selimiye Mahallesi'nden kavşağa giriş yapmak isteyen 19 yaşındaki Sami Ören'in idaresindeki 48 KY 250 plakalı motosiklet çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Sami Ören yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(ÇP-MB-Y)



22.08.2017 13:17:45 TSI

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