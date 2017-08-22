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Tuğamiral Gürbüz'den Vali Su'ya ziyaret

22 Ağustos 2017 Salı, 13:19
Tuğamiral Gürbüz'den Vali Su'ya ziyaret
Tuğamiral Gürbüz'den Vali Su'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Tuğamiral Önder Gürbaz, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan Yönetim Daire Başkanı iken Milli Savunma Bakanlığı'nın kararı ile Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı olarak atanan Tuğamiral Önder Gürbüz, yeni görevine başlamış olması münasebetiyle Vali Ali İhsan Su'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Su, Tuğamiral Gürbüz'e yeni görevinde başarı diledi. Gürbüz ise Vali Su'ya teşekkür etti.
(HSK-Y)

22.08.2017 13:22:06 TSI
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