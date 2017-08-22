YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tuğamiral Gürbüz'den Vali Su'ya ziyaret

Tuğamiral Gürbüz'den Vali Su'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Tuğamiral Önder Gürbaz, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan Yönetim Daire Başkanı iken Milli Savunma Bakanlığı'nın kararı ile Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı olarak atanan Tuğamiral Önder Gürbüz, yeni görevine başlamış olması münasebetiyle Vali Ali İhsan Su'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Su, Tuğamiral Gürbüz'e yeni görevinde başarı diledi. Gürbüz ise Vali Su'ya teşekkür etti.

(HSK-Y)



22.08.2017 13:22:06 TSI

NNNN

