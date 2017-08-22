ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antandros Derneği yararına arp ve flüt dinletisi

22 Ağustos 2017 Salı, 13:19
Antandros Derneği yararına arp ve flüt dinletisi
Antandros Derneği yararına arp ve flüt dinletisi

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Kazdağı Sarıkız Etnografya Galerisinin girişimi ile Edremit Ticaret Odasının destekleriyle ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları tarafından Antandros'un Işığı isimli etkinlik büyük ilgi gördü.
Etkinliklerden ilk üçü Güre'deki Kazdağı Sarıkız Etnografya Galerisinde, dördüncüsü ise Antandros Derneğinin Merkezi Tarihi Abdullah Efendi Konağında gerçekleştirildi. 150 yıllık geçmişe sahip olan tarihi konağın bahçesinde, geçmişinde olduğu gibi bugün de klasik müzik sesleri yankılandı. Konağın asıl sahipleri olan Abdullah Efendi'nin torunu Lale Çolakoğlu'nun da katıldığı konseri oldukça kalabalık davetli topluluğu izledi. Konserlerin amacı, Antandros Antik Kenti kazı çalışmalarına dikkat çekmek aynı zamanda çalışmalar katkıda bulunmak olarak bildirildi. Gerçekleştirilen konserde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Gizem Aksoy arp, Sonat Sözer ise flüt ile katıldı. Dernek Başkanı. Gülçin Cömert ve Kazı Başkan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Kahraman Yağız, kazı ve dernek çalışmaları hakkında bilgi verdiler ve kazı alanını gezmeye davet ederek izleyicilere ve projeyi oluşturan kişi ve kurumlara teşekkür ettiler.
(EME)

22.08.2017 13:22:15 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Burhaniye'de kaşık satıcıları bir yerde toplandı
YEREL

BURHANİYE'DE KAŞIK SATICILARI BİR YERDE TOPLANDI
Burhaniye'de Halk Eğitim Kursları üniversiteli yaptı
YEREL

BURHANİYE'DE HALK EĞİTİM KURSLARI ÜNİVERSİTELİ YAPTI
Çankırı kaya tuzu şifa kaynağı
YEREL

ÇANKIRI KAYA TUZU ŞİFA KAYNAĞI
13. Ayvalık Kültür ve Sanat Günleri start aldı
YEREL

13. AYVALIK KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ START ALDI
Yangında kararan orman yeniden yeşertiliyor
YEREL

YANGINDA KARARAN ORMAN YENİDEN YEŞERTİLİYOR
Karesi'den temizlik hamlesi
YEREL

KARESİ'DEN TEMİZLİK HAMLESİ
Kosovalı kadınlar Sındırgı'da
YEREL

KOSOVALI KADINLAR SINDIRGI'DA
rmanlarda gençleştirme çalışmaları başladı
YEREL

RMANLARDA GENÇLEŞTİRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Uygur Kardeşler Marko Paşa Müzikali İle Ayvalık'a geliyor
YEREL

UYGUR KARDEŞLER MARKO PAŞA MÜZİKALİ İLE AYVALIK'A GELİYOR