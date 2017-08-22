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Antandros Derneği yararına arp ve flüt dinletisi



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Kazdağı Sarıkız Etnografya Galerisinin girişimi ile Edremit Ticaret Odasının destekleriyle ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları tarafından Antandros'un Işığı isimli etkinlik büyük ilgi gördü.

Etkinliklerden ilk üçü Güre'deki Kazdağı Sarıkız Etnografya Galerisinde, dördüncüsü ise Antandros Derneğinin Merkezi Tarihi Abdullah Efendi Konağında gerçekleştirildi. 150 yıllık geçmişe sahip olan tarihi konağın bahçesinde, geçmişinde olduğu gibi bugün de klasik müzik sesleri yankılandı. Konağın asıl sahipleri olan Abdullah Efendi'nin torunu Lale Çolakoğlu'nun da katıldığı konseri oldukça kalabalık davetli topluluğu izledi. Konserlerin amacı, Antandros Antik Kenti kazı çalışmalarına dikkat çekmek aynı zamanda çalışmalar katkıda bulunmak olarak bildirildi. Gerçekleştirilen konserde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Gizem Aksoy arp, Sonat Sözer ise flüt ile katıldı. Dernek Başkanı. Gülçin Cömert ve Kazı Başkan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Kahraman Yağız, kazı ve dernek çalışmaları hakkında bilgi verdiler ve kazı alanını gezmeye davet ederek izleyicilere ve projeyi oluşturan kişi ve kurumlara teşekkür ettiler.

(EME)



22.08.2017 13:22:15 TSI

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